ChatGPT schreibt Abiturprüfung – Lehrer aus Türkheim korrigiert sie

Informatik-Experte Hermann Kees aus Türkheim war Teil eines Experiments: Eine künstliche Intelligenz schreibt Abitur. Dabei wurde deutlich, wie schnell sie sich verbessert.

Die Themen ChatGPT und Künstliche Intelligenz sind inzwischen in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen und werden diese in nächster Zeit noch viel mehr beschäftigen, manchmal vielleicht sogar mehr, als ihnen lieb ist. Denn es ist ein Thema, das derzeit noch sehr unterschiedlich diskutiert wird. Direkt konfrontiert damit war jüngst Hermann Kees aus Türkheim. Er unterrichtet am Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium und war in ein spannendes Projekt involviert: Er nahm ChatGPT die Abiturprüfung ab.

Der Bayerische Rundfunk wollte wissen, ob die Künstliche Intelligenz ChatGPT das bayerische Abitur schafft. Dem KI-Programm wurden zunächst die Abituraufgaben von 2022 in den vier Fächern Mathematik, Deutsch, Geschichte und eben Informatik zur Lösung vorgelegt. Aufgabe für Informatik-Spezialist Hermann Kees war es, die Lösungen des Programmes wie bei einem Schüler-Abitur zu korrigieren. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus, wie Hermann Kees sagt.

"Im Gesamtergebnis wurden nur 36 von möglichen 120 Punkten erreicht, was bestenfalls der Note 5 entsprochen und zum Durchfallen geführt hätte“, verdeutlicht der Lehrer. "Vor allem bei grafischen Darstellungen und deren Interpretationen zeigte das Programm deutliche Schwächen. Oft wurde auch die Aufgabenstellung nicht richtig verstanden und es wurden Dinge beantwortet, die gar nicht gefragt waren“, erläutert Kees. Das habe ihn aber nicht überrascht, sagt Kees. Im Übrigen fielen die Ergebnisse von ChatGPT auch in den anderen Fächern so schlecht aus.

ChatGPT rasselt durch das bayerische Abitur - doch die Überraschung folgt nur wenige Monate später

Doch die Überraschung ließ nicht lange auf sich warten. Nur wenige Monate später präsentierte sich ChatGPT gänzlich anders. Die Entwickler-Firma OpenAI aus den USA hatte das Programm seither weiterentwickelt. Auf dem Tisch lag nun das Abitur 2023. Die Ergebnisse sahen völlig anders aus. Hermann Kees korrigierte auch diese wieder und konnte dabei feststellen, dass das Programm das Abitur mit etwa der Note 2 bestanden hätte.

Jetzt erreichte die Künstliche Intelligenz 91 von 120 möglichen Punkten. Auch bei den anderen drei Fächern waren die Ergebnisse ähnlich gut. "Jetzt wurden auch die grafischen Darstellungen besser gelöst und insgesamt die Aufgaben besser angegangen“, erläutert Hermann Kees. Seine Schüler hatten inzwischen mitbekommen, dass ihr Lehrer inzwischen auch ChatGPT prüft.

Was bedeutet der Erfolg von ChatGPT für die Zukunft des Türkheimer Gymnasiums?

Was aber bedeutet dies alles für die Zukunft und speziell für die Schule? Wird Schule durch die Künstliche Intelligenz gar überflüssig, wenn Wissen auf diese Weise vielleicht sogar besser angeeignet werden kann? Und wo geht das alles insgesamt noch hin? Kann Schule dann überhaupt noch Schule so sein, wie wir es gewohnt sind? Hermann Kees dämpft dazu eher die Vorstellungen: „Das Ganze ist noch keineswegs so weit, vor allem, was die Verlässlichkeit angeht“, sagt er. "Zum Beispiel versteht Chat GPT noch nicht, wenn es um Ironie oder Ähnliches geht. Man kann sich zwar Wissen aneignen, hat aber noch keine Kontrolle, ob dieses auch korrekt ist.“ Dies gilt speziell für die W-Seminararbeiten. Hier könnten Informationen über ChatGPT schon gut geliefert werden, müssten aber bei einer eventuellen mündlichen Prüfung bestätigt werden. Zur Inspiration könnten diese künstlichen Intelligenzen jedoch durchaus hilfreich sein. Dennoch war auch für den Pädagogen schon erstaunlich, wie schnell auf die zunächst schlechten Ergebnisse reagiert werden konnte.

Im Alltag bedeutet dies wohl, dass das Thema mehr und mehr Einzug halten wird. Künstliche Intelligenz wird die Arbeit in der Schule schon bald unterstützen und tut dies bereits in einigen Bereichen. Gerade, so interpretiert Hermann Kees, beim Formulieren von Texten würde dies bereits der Fall sein, auch an seinem Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim.

Um die Auseinandersetzung mit der Thematik wird man nicht mehr herumkommen, ebenso wird vorsichtiger Umgang damit nötig sein und es muss gelingen, das Positive dabei herauszuziehen. Denn auch die Programme zur KI werden sich ebenfalls noch weiterentwickeln, wie an diesem Beispiel gut zu sehen war.