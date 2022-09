Malerei des Kunstkreises begeistert in Türkheim

Künstlerinnen und Künstler zeigten vier Wochen lang ihre Werke im Kleinen Schloss in Türkheim.

Der Kunstkreis Eschenlohe beendete im Rahmen des Kunstsommers 2022 seine erste vierwöchige Gemeinschaftsausstellung „Eschenlohe Malerei“ im Kleinen Schloss Türkheim mit einer musikalisch hochkarätigen Finissage. Der erste Teil des Kunstsommers fand bereits im Juni im Salon des Kunstvereins Mindelheim statt. Initiiert vom Maler und Visionär Johann Jörg und seiner Frau Kathrin Jörg stellten in Türkheim die Mitglieder des Kunstkreises teilweise selbst ihre Werke aus. Darüber hinaus organisierten sie musikalische und literarische Veranstaltungen. So fand nach der Vernissage ein Salonabend mit „AccorVoce“ alias Michaela Gumpp und Raoul Peters sowie Sängerinnen und Sängern aus der Musikschule Peters in Fischach sowie Saloniere Carola Winter statt.

Am zweiten Ausstellungswochenende las Christel Klemenjak aus ihrem Buch „Zuhause in der ganzen Welt“ und wurde musikalisch begleitet von Sybille Dörner. Im Schloss Türkheim stellte Johann Jörg seine Menschen-Bilder unter dem Pseudonym Eschenlohe aus. Umrahmt von den farbgewaltigen Gemälden bildeten die anmutigen und sehr persönlichen Bronzeplastiken von Elisabeth Maria Siebierski aus der Reihe „SEINsWerdung“ sowie die Büsten und Plastiken von Ivaylo Ivanov und Hans Kleinschmidt einen edlen Kontrast. Fotograf Frank Riederle zeigte seine facettenreichen kunstvollen Fotobilder und eröffnete dies mit einer Vernissage, die in einer mitreißenden Musiksession endete.

Aquarelle, Textilien, Acryl und mehr in den Türkheimer Schlossräumen

Bezaubernd leuchtende Aquarelle von Elisabeth Kerler und Martina Mayer-Lauingen sowie eine Textilarbeit von Kathrin Jörg säumten den Gang um die Schlossräume auf der einen Seite. Gegenüber waren Acrylbilder im modernen Stil von Franz Blochum zu sehen. Die erfolgreiche Ausstellung des Kunstkreises Eschenlohe fand mit dem Auftritt des Freiherr von Aufseß-Chores zu Schloss Elmischwang Fischach unter der Leitung von Michaela Gumpp einen würdigen Abschluss. Gekrönt wurde dieser von zwei Überraschungsgästen.

Stefanie Hierlmeier, Altistin an der Oper in Graz, bezauberte im Duett mit Sopranistin Michaela Gumpp die Gäste unter anderem mit der Barcarolle von Jaques Offenbach und dem Abendsegen aus der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. Violinist Bernhard Büsch aus Zusmarshausen entführte die ZuhörerInnen mit dem Csàrdàs von Vittorio Monti in eine andere Welt, in eine Zeit vor über hundert Jahren - so traumhaft und doch war alles real an diesem Abend. Begleitet wurden sowohl Chor, Sängerinnen als auch der Violinist vom begnadeten Raoul Peters an seinem Akkordeon. (mz)