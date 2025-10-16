40-Jähriger aus Türkheim wird vermisst

Ein 40-Jähriger aus Türkheim wird seit Montag (13. Oktober 2025) vermisst. Das teilt die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Der 40-Jährige erschien am Montag nicht wie gewohnt auf seiner Arbeitsstelle und war seitdem auch nicht zuhause anzutreffen.

Vermisster aus Türkheim: „Entspricht nicht seiner Verhaltensweise“

Zudem nahm er einen für ihn wichtigen Termin am Dienstagabend nicht wahr, „was überhaupt nicht seiner Verhaltensweise entspricht“, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Polizei versuchte, den Mann zu kontaktieren – bisher allerdings ohne Erfolg. Zuletzt hatte der Vater des Vermissten am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr Kontakt zu ihm. „Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet“, schreibt die Polizei.

Mann aus Türkheim vermisst: So wird er beschrieben

So wird der Vermisste beschrieben:

1,67 Meter groß

schlank

blonde, kurz geschorene Haare

dunkelblonder Vollbart

gegebenenfalls trägt der Mann eine Brille

Vermutlich trägt der Mann folgende Kleidungsstücke:

grüne Outdoorjacke

Wintermütze

braune Cordhose

Dieser Mann aus Türkheim wird seit Montag vermisst. Foto: Polizei Schwaben Süd/West

Das Auto, mit dem er vermutlich unterwegs war, ist ein schwarzer Hyundai I20.

Wer den Mann gesehen hat oder weitere Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei-Dienststelle in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 melden.

Dass bei Vermisstensuchen um Hilfe aus der Öffentlichkeit gebeten wird, sei „das letzte Mittel“, sagte ein Polizeisprecher in der Vergangenheit gegenüber unserer Redaktion. „Schließlich ist das ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.“ Zunächst werde versucht, alle anderen Optionen auszuschöpfen. Eine Öffentlichkeitsfahndung stellt gerade bei Erwachsenen hohe Anforderungen an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der oder die Vermisste kann in die Veröffentlichung seiner/ihrer Daten nicht einwilligen. Gerade über das Internet verbreiten sich Namen und Fotos rasend schnell. Deshalb muss die Polizei jedes Mal die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen abwägen mit den Gefahren, die ihm drohen, sollte er nicht gefunden werden.