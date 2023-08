Türkheim

Marion Hemmer-Bachmann ist Türöffner und Anlaufstelle für Türkheimer Senioren

Plus Türkheim hat eine neue Quartiersmanagerin – eine ihrer wichtigen Aufgaben ist die Koordination der verschiedenen Leistungsangebote für ältere Mitbürger

Von Sabine Schaa-Schilbach

Marion Hemmer-Bachmann ist in Augsburg aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie seit gut zehn Jahren im Unterallgäu. Für die Neubesetzung der Stelle der Quartiersmanagerin in Türkheim im Juli brachte sie beste Voraussetzungen mit. Das begann mit einer Ausbildung in der Krankenpflege mit Examens-Abschluss. Weiterbildungen und berufliche Stationen waren dann ein Studium „Soziale Arbeit“ an der Münchener Fachhochschule und u.a. die langjährige Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe und an der Betreuungsstelle sowie in der Heimaufsicht am Landratsamt, beides in Augsburg. Derzeit ist Marion Hemmer-Bachmann zusätzlich im St. Elisabeth-Hospizverein Memmingen-Unterallgäu beruflich tätig.

Die neue Türkheimer Quartiersmanagerin arbeitet sich jetzt ein

„Ohne die zehnjährige Berufserfahrung in der Notaufnahme wäre ich fachlich und persönlich nicht der Mensch geworden, der ich jetzt bin“, erinnert sie sich an ihre erste Tätigkeit als Krankenschwester. Der Wunsch „von der Apparatemedizin wegzukommen“ führte sie zu ihrem Ziel „Kontakt zu Menschen zu haben.“ In Türkheim im Büro der Quartiersmanagerin ist sie jetzt an zwei Wochentagen im Waaghaus vor Ort. Sie arbeitet sich in die Materie ein und hat schon erste persönliche Gespräche und Beratungen geführt.

