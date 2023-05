Türkheim

17:00 Uhr

Türkheimer Marktrat wird Gebühren erhöhen

Die Gebühren für die Kindergärten in Türkheim sollen steigen. Darüber entscheidet der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag. Unser Archivfoto zeigt den Kindergarten St. Josef.

Plus Weil die Einnahmen sinken und die Ausgaben steigen, muss der Markt Türkheim die Kosten für Kindergartenplätze und Abwassergebühren erhöhen.

Von Alf Geiger

Moderat! Das ist häufig das Zauberwort, wenn Kommunen die Gebühren für ihre Leistungen erhöhen und dafür keine Schelte von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen wollen. Moderat sollen daher auch die Kosten für Kindergartenplätze in Türkheim angehoben werden – für Kämmerer Claus-Dieter Hiemer ist die anstehende Erhöhung sogar "wirklich moderat". Und auch die Erhöhung der Gebühren für die Entsorgung von Schmutzwasser werde moderat ausfallen, verspricht Hiemer auf Anfrage unserer Redaktion. Und noch ein weiterer Dauerbrenner beschäftigt den Gemeinderat erneut: Der "Probeversuch Tempo 30" in der Uferstraße soll fortgeführt werden.

Kämmerer Hiemer: Erhöhung der Kindergartengebühren "wirklich moderat"

Die Rechnung ist ganz einfach, die Hiemer dem Marktgemeinderat schon in der Sitzung Anfang Mai präsentiert hatte: Die Einnahmen der Gemeinde sprudeln längst nicht mehr so wie noch in den Jahren zuvor. Statt der 5,4 Millionen Euro im Jahr 2021 und den stolzen 5,9 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr kalkuliert Hiemer in diesem Haushaltjahr mit "nur" noch rund fünf Millionen Euro. "Wir werden mit weniger zufrieden sein müssen", so Hiemer fast schon entschuldigend mit Blick auf die schwierigen Rahmenbedingungen mit Konjunkturflaute und einem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, den die Gemeindekasse erst einmal verkraften muss.

