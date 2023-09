Maschendrahtzaun beschädigt

Auf rund 200 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter in Türkheim angerichtet hat. Jetzt werden Zeugen gesucht.

In der Zeit von Mittwoch, 20., bis Sonntag, 24. September, wurde in der Ulrichstraße in Türkheim nahe des Bahnhofs ein Maschendrahtzaun durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)