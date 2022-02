Mega-Stimmung in Rammingen: Musiker spielen auf

Plus Das Musikanten Trio trat im Ramminger Gasthof Stern auf. So ließ der Wirtshausabend die Zuschauer Corona fast vergessen.

Die „Kulturzeit“ im Festsaal vom Gasthof Stern in Rammingen war wieder mal ein Publikumsmagnet. Unter den Corona-Regeln füllte sich der Saal und es hieß zur Freude von Martina und Markus Hammerl – Ausverkauft! Aufg’spielt hat zu ihrer aller Freude „Das Musikanten Trio“ aus Krumbach, alles im Originalton und ohne Verstärker. Johannes Mimler an seinem Tenorhorn unterhielt mit launiger Moderation und mit drei Rätseln, die nach richtiger Lösung aus dem Publikum mit je einem Preis belohnt wurde.