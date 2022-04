Mehr Sicherheit für Schulkinder in Türkheim

Plus Verkehrsreferent Tobias Specht und das Mobilitätsteam ziehen Bilanz. Die Türkheimer Kinder bekommen einen Schulwegplan, der auch die Gefahrenstellen aufzeigt.

Seit Jahren zerbrechen sich Gemeinderäte, Mobilitätsteam, Schulen, Polizei, Ordnungsamt und Eltern die Köpfe, wie der Weg zur Schule für die Mädchen und Buben in Türkheim sicherer gemacht werden kann. Tobias Specht (Grüne), der vom Gemeinderat bestimmte Verkehrsreferent, bekam jetzt die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen.