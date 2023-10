Mehrere Verletzte bei Schlägerei am Festzelt

Ein Streit auf dem Türkheimer Herbstmarkt eskaliert. Polizei muss schlichten und ermittelt jetzt.

Am Festzelt auf dem Herbstmarkt in Türkheim ist Samstagnacht ein Streit zwischen einem 27-Jährigen und einem 23-Jährigen eskaliert. Laut Polizei kam es zu einem Handgemenge in das sich mehrere umstehenden Personen einmischten. Einige von ihnen erlitten dadurch leichte Prellungen und Schürfwunden. Die Polizei musste eingreifen, nahm die Personalien der Streitenden sowie der Zeugen auf und muss nun ermitteln, wie es genau zu dem Streit gekommen ist. (mz)