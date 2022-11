Beim Lesen erobern Schüler aus Türkheim und Mindelheim die Welt

Die Türkheimer Buchwoche steht vor der Tür. Ausrichter ist diesmal die Mittelschule in Mindelheim. Was alles geboten ist.

November ist Buch- und Lesezeit an mehreren Schulen im Unterallgäu. Jedes Jahr wieder – nur 2020 fiel die Buchwoche aus. Drei Kinder- und Jugendbuchautorinnen haben sich dieses Jahr angekündigt. Judith Burger, Julya Rabinowich und Silke Wolfrum lesen aus ihren Büchern.

Die meisten Lesungen der Türkheimer Buchwoche sind öffentlich

Für Gäste und Familienmitglieder gibt es die Eröffnung der Buchwoche am Montag, 21. November, um 18.30 Uhr in der Mittelschule in Mindelheim. Alle anderen Lesungen der Buchwoche sind nicht öffentlich, also nur für die Kinder. Die Schulklassen können sich so entsprechend dem Alter und den Neigungen ganz individuell vorbereiten und sich mit dem Inhalt der Bücher vorab beschäftigen. Schreibwettbewerbe, Gestaltung mit Bildern, Videos – alles ist möglich.

Die Organisation der 14. Türkheimer Buchwoche übernimmt wie immer der extra für diesen Zweck gegründete Verein, mit der Vorsitzenden Bettina Lamprecht. „Wir organisieren Bücher und Autoren, alles andere machen die Schulen selbst.“ Ausrichter der Buchwoche ist heuer die Mittelschule in Mindelheim mit Direktorin Simone Frischholz. Zur Eröffnung an ihrer Schule am 21.11. liest Judith Burger aus ihrem Buch „Gertrude grenzenlos“. Eine Geschichte in poetischer Sprache, geeignet auch für Erwachsene. Musik ist an diesem Abend mit dabei.

Judith Burger ist noch mit einer anderen Geschichte vertreten: „Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer“. Wie es einer Zwölfjährigen geht, wenn alles ganz anders kommt als erwartet. Für die jüngeren Kinder in den Grundschulen liest Silke Wolfrum „Glückskekse im Advent“. Das passt natürlich gut in die Vorweihnachtszeit.

Die Türkheimer Buchwoche wurde 2009 ins Leben gerufen

Kann ein gewachsenes Gebäude aus kleinen Schwindeleien irgendwie noch gerettet werden? Schließlich Julya Rabinowich. Ihr Jugendbuch hat einen aktuellen Hintergrund: wie geht es Kindern, die zu uns kommen und dann erfahren müssen, dass sie nicht bei allen willkommen sind?

Lesen Sie dazu auch

Das Thema Corona, sagt Organisator Walter Mirbeth, sei in diesem Jahr keines in Jugendbüchern, „vielleicht noch zu neu?“ Die Türkheimer Buchwoche wurde 2009 von ihm ins Leben gerufen, 2016 bekam sie den Vereinsstatus. Mirbeth war lange aktiv im „Arbeitskreis Jugendliteratur“ und über vier Jahre Mitglied der Kritikerjury für den „Deutschen Jugendliteraturpreis“, der jährlich vergeben wird. Im März 2022 gab er den ersten Vorsitz ab, Nachfolgerin ist Bettina Lamprecht.

Walter Mirbeth ist aber noch immer Ansprechpartner für Verlage. Ihm werden etwa 200 Bücher im Jahr zur Verfügung gestellt, zur Rezension und zur Weitergabe an Schulen. So kommt es, dass auch heuer wieder insgesamt 400 Bilder-, Kinder- und Jugendbücher an die Schulen verteilt werden können, an das Gymnasium in Türkheim, die Grund- und Mittelschulen in Türkheim und Mindelheim und an die Schulen in Ettringen und Markt Rettenbach.

An den entstehenden Kosten für die Buchwoche beteiligen sich die Schulen, in denen gelesen wird, und der Verein. Ohne großzügige Sponsoren ginge da aber wenig. Es ist gut angelegtes Geld. Bücher für Kinder und Jugendliche fördern die Fantasie, verleihen Flügel, lassen Abenteuer erleben.