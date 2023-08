Türkheim

Mini Car Elite trifft sich zur Europameisterschaft in Türkheim

Plus Welt- und Europameister der Motorsportszene reisten geballt nach Türkheim, um sich bei der Mini Car EM Elektro 1:10 zu messen. Am Ende knallten die Sektkorken wie bei der Formel 1.

„Lauter große Kinder“, sagt Armin Stütz mit einem breiten Lächeln und läuft die 210 Meter lange Rennstrecke entlang, um nach dem Rechten zu sehen. Mit zahlreichen anderen Helferinnen und Helfern des Mini Car Club Türkheim sorgt er drei Renntage lang für einen reibungslosen EM-Ablauf. 113 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 16 Nationen wissen die gute Organisation zu schätzen. Unter Ihnen ist Michael Mierke. Mit seinen 67 Jahren ist er der älteste Fahrer im Feld und der einzige Europameisterschafts-Teilnehmer des Mini Car Club Türkheim. Im überdachten Fahrerlager wird geschraubt, geprüft, nachjustiert und die Reifen für das große Rennen mit Mini-Heizdecken vorgewärmt.

Die Schlechtwetter-Prognosen bestätigten sich nicht, die von vielen Teilnehmern extra beschafften Regenreifen bleiben ungenutzt. Kurz vor dem Rennen geht’s in die technische Abnahme. „Es ist vieles wie in der Formel 1, nur zehnmal kleiner“, sagt Darco Meister aus der Schweiz. Sein Auto ist von den Prüfern als ok befunden worden, für ihn geht es also auf den erhöhten Fahrerstand, während sein Helfer den kleinen Rennwagen auf der Strecke platziert. Ein anderer Fahrer kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Marlon Ratheisky ist mit acht Jahren der jüngste Teilnehmer. „Mein größtes Ziel ist Weltmeister zu werden und meinen Papa zu schlagen“, sagt er.

