Mit dem Förderkreis Türkheim auf den Spuren der Geschichte 

Die Türkheimer Wissenstage sind mit einem gelungenen Auftakt in die nächste Runde gestartet. 25 Interessierte nutzen die Möglichkeit und nahmen unter Leitung des ehemaligen Kreisheimatpflegers Peter Hartmann an der Führung durch das südschwäbische Archäologiemuseum in Mindelheim teil. Die große Anzahl verschiedenster Ausstellungsgegenstände ließ die Teilnehmerinnen und Teilnehmer staunen. Doch nicht nur „Schauen“ war erlaubt. Material, Beschaffenheit und Gewicht einiger Exponate durften auch mit den Händen erkundet werden. So wurde unsere Geschichte tatsächlich be“greif“bar.

Die weiteren Veranstaltungen: Freitag, 4. Oktober, Wanderung auf den Spuren der Römer, Türkheim. Sonntag, 13. Oktober: Kinofilm Asterix & Obelix im Reich der Mitte, Filmhaus Huber Türkheim. Sonntag, 20. Oktober: Familienführung im Südschwäbischen Archäologiemuseum mit Töpfern, Mindelheim. Informationen und Anmeldung unter www.foerderkreis-türkheim.de