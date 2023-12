Mountainbike am Türkheimer Bahnhof gestohlen

Am Türkheimer Bahnhof wurde ein Mountainbike gestohlen. Besitzer und Polizei hoffen auf Zeugenhinweise

Ärgerlich für den Besitzer eines Mountainbikes der Marke "Conway": In der Zeit vom 23. bis 27. Dezember wurde sein rot-schwarzes Fahrrad am Bahnhof in Türkheim von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Das durchtrennte Zahlenschloss blieb zurück. Hinweise an die Polizei in Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800. (mz)