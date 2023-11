Mountainbike aus dem Carport gestohlen

Jetzt kann der Eigentümer nur noch darauf hoffen, dass sich ein Zuege meldet: Sein Mountainbike der Marke Conway wurde direkt aus dem Carport gestohlen.

Direkt aus einem Carport in der Laternenstraße in Türkheim wurde in der Nacht zum Mittwoch ein Fahrrad gestohlen. Laut Polizei war das grau-rote Mountainbike der Marke Conway abgesperrt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter 08247/96800 entgegen. (mz)

