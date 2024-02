Müll- und Biotonne im Rosenauweg gestohlen

Eine Müll- und eine Biotonne wurden in Türkheim gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Erst jetzt hat ein Grundstücksbesitzer im Rosenauweg in Türkheim bemerkt, dass seine Restmüll- und Biotonne verschwunden sind. Zuletzt war der Grundstücksbesitzer im Dezember 2023 vor Ort. Über den Wert der geklauten Tonnen macht die Polizei keine Angaben. Hinweise an die Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)