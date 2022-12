Türkheim

vor 32 Min.

Musikalische Atempause in der Türkheimer Pfarrkirche

Am Ende des Konzerts in der Türkheimer Pfarrkirche bekamen die 30 Musiker der Blaskapelle viel Beifall.

Plus Die Blaskapelle des Orchestervereins Türkheim sorgt in der Pfarrkirche in Türkheim für stimmungsvolle Vorfreude auf Weihnachten.

Von Sabine Schaa-Schilbach Artikel anhören Shape

Ein kalter, nebliger zweiter Advent in Türkheim. Da durfte das Konzert der Blaskapelle des Orchestervereins Türkheim für ein musikalisches Auftanken sorgen, in der adventlich geschmückten und erleuchteten Pfarrkirche. Diese Kirche ist ideal für das Konzert eines Blasorchesters: nichts hallt, und die kraftvollen Instrumente füllen den hohen Raum ähnlich aus wie eine Orgel. 30 Musiker unter der Leitung von Hermann Diem hatten eine kluge Auswahl an Musik „zum Innehalten“ mitgebracht: Bekanntes aus Klassik, Song-Highlights, Weihnachtliches und als Motto das Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, mit dem Text des Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen