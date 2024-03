MZ-Fastenserie: So werden Sie im Sitzen fit

Plus Es ist Zeit, den inneren Schweinehund zu besiegen. Dieses Fitnessprogramm hat Gesundheitspädagogin Sabine Kohler gestaltet.

Fit werden kann man auch im Sitzen. Gesundheitspädagogin Sabine Kohler leitet beispielsweise an der Volkshochschule Türkheim und Bad Wörishofen Kurse einer durchdachten Seniorensitzgymnastik, ihre ältesten Kursteilnehmerinnen sind stolze 90 Jahre alt. "Es ist wichtig, dass man den Körper mit leichten Übungen durchbewegt, denn wer rastet, der rostet", gibt sie zu bedenken. Auch Übungen, die Koordination und Gleichgewicht schulen, seien wichtig. Ob Gymnastik auf dem Stuhl, Aquagymnastik oder mit einem Kneipp-Guss kombinierte Venengymnastik - ihre Kurse erfüllen noch einen weiteren Zweck.

"Viele ältere Leute sind einsam, da ist gemeinsame Gymnastik eine tolle Sache", findet sie. Wenn man im höheren Alter mit Schmerzen zu kämpfen hat, rät sie, die Bewegungen kleiner und langsamer durchzuführen. Für ihr Zehn-Minuten-Sportprogramm benötigen Sie einen Stuhl mit Rückenlehne, jedoch ohne Armlehnen. Wichtig ist bei allen Übungen, gleichmäßig weiterzuatmen und eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen.