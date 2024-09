Nach dem Fast-Food flogen die Fäuste

Die einen stillten nach einem anstrengenden Basketball-Training ihren Hunger und wollten gerade Abschied nehmen, die anderen suchten nach dem Besuch eines Eishockeyspieles Ende vergangenen November Randale. Auf dem Parkplatz eines bekannten Burgerrestaurants an der A 96 trafen die beiden Gruppen zufällig aufeinander. Es reichte, dass einer der Sportler einen „Polo“ fuhr, was einem sogenannten Fan ausreichte, diesen Fahrer und die gesamte Gruppe übel zu beschimpfen. Am Ende flogen die Fäuste. Jugendrichterin Patrizia Rabe am Amtsgericht Memmingen verhängte gegen den älteren Schläger, da nach dem Erwachsenenstrafrechtrecht geurteilt wurde, eine achtmonatige Gefängnisstrafe auf Bewährung. Der jüngere Beteiligte erhielt nach dem Jugendstrafrecht mehrere Ermahnungen und Auflagen wie den Besuch eines Anti-Aggressionstrainings.

Wilhelm Unfried