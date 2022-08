Nach den Sommerferien kann in Türkheim geklettert werden

An der Mittelschule in Türkheim haben Schüler einen „Boulderturm“ gebaut. Dafür halfen viele zusammen.

Schülerinnen und Schüler der Mittelschule in Türkheim haben einen „Boulderturm“ gebaut, mit tat- und finanzkräftiger Unterstützung von Lehrerschaft, Firmen und der Gemeinde. Die ersten Ideen und Planungen zur Umsetzung eines solchen Projekts stammen aus dem Jahr 2020, 2021 entstanden dann das Fundament, der Ständerbau und das Dach. Im jetzigen Schuljahr folgten die Fertigstellung mit der Verkleidung und die Einweihung.

Der Boulderturm in Türkheim macht die Schülerinnen und Schüler fit

„Bouldern“ ist eine junge Sportart. Geklettert wird an einer künstlichen, niedrigen Wand ohne Seil mit „Absprunghöhe“, damit beim Runterspringen keine Verletzungen entstehen. Solche Kletterwände haben inzwischen Einzug in Sportvereine, in den Schulbereich und sogar auf Kinderspielplätzen gefunden. Als olympische Disziplin im Rahmen des Sportkletterns war „Bouldern“ erstmals 2020 in Tokio mit dabei. Es fördere die Konzentration, die körperliche Koordination und die Verantwortung im Team, sagt Klassen- und Sportlehrer Christian Walter. Er zeichnet für die Planung und Durchführung des Projekts „Boulderturm“ an der Türkheimer Mittelschule verantwortlich.

Zur Veranschaulichung erzählt er von einzelnen Arbeitsschritten. Beteiligt waren die 6. bis 9. Klassen. Es galt, zum Beispiel, die bunten Griffe anzuschrauben und die Hackschnitzel um den Turm herum zu verteilen. Im Technikunterricht der Klasse 9 wurden etwas anspruchsvollere Arbeiten ausgeführt: Montage der Außenwände, Unterstützung der Zimmerei beim Aufstellen des Ständers, Entgratung der Kanten. Einige Schüler haben sogar bis in den späten Abend hinein geholfen, letzte Handgriffe anzulegen. Von Anfang an waren die Jugendlichen an der Planung und Durchführung beteiligt, mit „Kopf, Herz und Hand“, wie auf einem schön gestalteten Plakat am Boulderturm-Eingang zu lesen ist. Diese Gestaltungs-Arbeit konnte gleich für die Abschlussprüfung mit verwendet werden. Es gab bei der Durchführung des Baus aber auch Arbeitsschritte, bei denen spezielle Fachkenntnisse und Maschinenkraft gefragt waren. Hier stellten die Firmen Baugeschäft Kerler/Rammingen und die Zimmerei Leinsle/ Memmenhausen Technik und Arbeitseinsatz zur Verfügung. Die Firma Leinsle habe dabei auch die Planung für den Turm geliefert. Die Firma Würth/Künzelsau habe im Rahmen von „Mach was“, einem Handwerks-Wettbewerb für Schulen, großzügig gespendet. „Sie fanden die Idee einfach super“, sagt Christian Walter. Und auch die Gemeinde Türkheim war sofort von dem Projekt überzeugt und machte aus dem Schulverbands-Haushalt Mittel für den Einkauf von benötigtem Material locker.

Die Schülerinnen und Schüler der Türkheimer Mittelschule packten kräftig mit an

Doch das Entscheidende waren die Eigenleistungen der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerschaft im Rahmen von Unterricht und Freizeit, über einen Zeitraum von fast zwei Jahren. Die Freude über ihren nun fertigen Boulderturm am Tag der offiziellen Einweihung war bei allen Beteiligten groß. Begeistert demonstrierten die Jungs schon einmal ihre Kletterkünste. Nicht nur sie – die Mädels sind genauso dabei, „etwas bedachter und vorsichtiger“ vielleicht, wie Christian Walter beobachtet hat.

Ihren Turm auf ihrem Schulgelände können die Schülerinnen und Schüler jetzt während der Pausen nutzen, natürlich auch für den Sportunterricht. Und wer nicht gleich in die Höhe klettern will, kann es sich auf den weichen Hackschnitzeln bequem machen, zum Ausruhen, Lesen und Chillen.

Lesen Sie dazu auch