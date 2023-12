Nach Unfall: Verursacher macht sich nach Gespräch aus dem Staub

Nach einem Unfall im Kreisverkehr an der A96 bei Türkheim redeten die Beteiligten. Doch dann setzte sich der Verursacher in sein Auto und brauste davon.

Auf rund 3000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Unfall im Kreisverkehr an der A96 bei Türkheim in der Nacht zum Mittwoch entstand. Laut Polizei wollte ein 49-jähriger Autofahrer den Kreisverkehr in Richtung Bad Wörishofen verlassen. Als er sich auf Höhe der Ausfahrt in Richtung Skyline Park befand, missachtete ein Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt und fuhr mit seinem Pkw ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Nach dem Zusammenstoß blieben beide Autofahrer an der Unfallstelle stehen und begutachteten die entstandenen Sachschäden.

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall bei Türkheim

Nach einem kurzen Gespräch stieg der Unfallverursacher wieder in sein Fahrzeug und machte sich aus dem Staub, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Das Auto des 49-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß an der Front beschädigt. Den flüchtigen Unfallverursacher erwartet eine Anzeige aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Tel. 08247/9680-0 zu melden. (mz)