Türkheim

17:00 Uhr

Nachhaltigkeit statt Fast-Fashion aus Türkheim

Patricia Pelzl-Mühlebach hat in Türkheim ein Atelier für maßgeschneiderte Kleidung eröffnet.

Plus Patricia Pelzl-Mühlebach war Assistentin der Mode-Ikone Vivian Westwood. Jetzt betreibt sie ihr eigenes Atelier im Türkheimer Ortskern.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Die aufwendig dekorierten Schaufenster in der Grabenstraße fallen auf. Ausgestellt sind dort handwerkliche Schneiderarbeiten von Patricia Pelzl-Mühlebach. Ihr eigentlicher Arbeitsplatz befindet sich in der Wohnung ihrer Familie in Türkheim. „My Sartorial“ hat sie ihr Atelier für maßgeschneiderte Kleidung genannt.

