Spaß auch an Regentagen: Das war beim Ferienprogramm der Vhs geboten

Die Ferienprogramme für Kinder der VHS Türkheim erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Wetter in den Osterferien spielte diesmal nicht wie erhofft mit.

Kreativ sein und eine Büchertasche filzen durften die Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren in Türkheim. Im kleineren Waaghaus-Saal gab es viel Platz, auch wenn die Kinder zwischendurch mal aufstehen und eine Runde um die Tische rennen wollten.

Stolz zeigt Chiara ihre fertige, noch nasse Büchertasche. Sie hat ein farbiges Kontrastmuster mit eingefilzt. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Die Ferienprogramme für Kinder der VHS Türkheim erfreuen sich großer Beliebtheit. Viele sind jedes Mal schnell ausgebucht. Zu Ostern, Pfingsten und im Sommer und Herbst gibt es zusätzlich zu den Kreativkursen viele Aktivitäten im Freien. Zum Glück musste in den verregneten Osterferien heuer nur eine Outdoor-Veranstaltung abgesagt werden, die aber nachgeholt werden soll, so Claudia Meier von der VHS Türkheim. Sie stellt die Ferienkurse zusammen und betreut Kinder, Eltern und Kursleiter.

Auch an den Regentagen saßen die Kinder beim VHS-Ferienprogramm in Türkheim im Trockenen

Fürs Nass-Filzen mit Kursleiterin Silvia Prestele saßen die Mädchen und Buben an diesem Regentag aber im Trockenen. Einige kennen sich schon untereinander aus anderen Kursen. In intensiver Vorarbeit hatte Silvia Prestele die benötigten Materialien vorbereitet: farbige Vliese aus reiner Schurwolle, Schaumstoff-Kissen, Filznadeln, Luftpolsterfolie, alte Gaze-Stoffe und Sprühdosen mit Seifenwasser. Und viele Handtücher, denn die ganze Aktion war eine nasse Angelegenheit. Die Wollvliese mussten über längere Zeit gerollt, in Form gezogen und immer wieder ausgedrückt werden. Allein das verlangte den Kindern viel Geduld ab. Wenn die auszugehen drohte, war Kursleiterin Silvia Prestele zur Stelle, korrigierte, wenn nötig, kleine Katastrophen und betreute jedes Kind aus der Runde individuell.

Jetzt muss sie nur noch trocknen: eine der fertigen Büchertaschen. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Die Kinder hatten ihre Freude am Gestalten mit den schönen Vliesfarben. Sie halfen sich gegenseitig und warteten geduldig, bis sie für Hilfe an der Reihe waren. Der Ehrgeiz und das Durchhalten über zwei Stunden hatten sich gelohnt: eine selbst gemachte, fantasievoll gestaltete Büchertasche in den schönsten Farben, von messinggelb über Rot-, Lila- und Grünblautöne bis orangebraun. Bevor nun ein Buch in der Filztasche seinen Platz bekommt, muss die nur noch daheim trocknen.