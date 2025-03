Neue Ausstellung in Türkheim: Heimat ist nicht nur ein Ort

Icon Vergrößern Grußworte zur Vernissage: Noch bis zum 23. März ist die Ausstellung von Markus Wachter im Kleinen Schloss in Türkheim zu sehen. Foto: Sandra Zacher-Schweigert Icon Schließen Schließen Grußworte zur Vernissage: Noch bis zum 23. März ist die Ausstellung von Markus Wachter im Kleinen Schloss in Türkheim zu sehen. Foto: Sandra Zacher-Schweigert

Neben Familie und Freunden des Künstlers hatten sich Vertreter der Marktgemeinde und des Förderkreises Türkheim ebenso zur Ausstellungseröffnung eingefunden wie die fleißigen Helfer der Ausstellung. Ihnen allen galt der besondere Dank des Künstlers Markus Wachter in seinen Grußworten.

Franz Haugg überbrachte als stellvertretender Bürgermeister die Grüße der Gemeinde Türkheim. In seiner Begrüßung freute er sich nicht nur über die Ausstellung eines „echten Türkheimers“, sondern betonte auch nochmals die Einzigartigkeit der Ausstellungsräume im Kleinen Schloss in Türkheim.

Inspirierende Gedanken zum Thema „Heimat“ im Kleinen Schloss in Türkheim

Als Vertreterinnen des Förderkreises Türkheim kamen die Vereinsvorsitzende Sandra Zacher-Schweigert und Iris Zacher als Laudatorinnen zum Einsatz. Mit einem kurzen Blick auf den Lebenslauf und die künstlerische Entwicklung von Markus Wachter, führte Iris Zacher in die Ausstellung ein. Sandra Zacher-Schweigert teilte im Anschluss inspirierende Gedanken zum Thema „Heimat“. Hier wurde klar, dass „Heimat“ viel mehr ist als nur ein Ort. Mit ihrer Rede regte Zacher-Schweigert die Anwesenden an, eigene Gedanken zu ihrem Verständnis von „Heimat“ an der bereitgestellten Pinnwand festzuhalten. Wer sich nun selbst noch ein Bild von den von Markus Wachter in verschiedenen Techniken gestalteten alten Türkheimer Gebäuden und Entwürfen zu Fassadengemälden ebenso wie Porträtstudien und Sprüchen und Zitaten in verschiedenen Schriften machen möchte, kann dies in den nächsten zwei Wochen tun.

Die Ausstellung ist noch bis zum 23. März zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr und Mittwoch von 15 bis 18 Uhr. (mz)