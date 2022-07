Neue Räume für die Grundschule in Türkheim

Türkheims Grundschule hat jetzt mehr Platz. Der war auch dringend nötig. Für 1,2 Millionen Euro entstanden neue Klassenzimmer. Es gab noch einen zweiten Grund zum Feiern.

Doppelten Grund zum Feiern gab es in der Grundschule Türkheim. Nach sechs Jahren gab es endlich wieder ein großes Schulfest und der Erweiterungsbau konnte eingeweiht werden.

Nachdem die Schule bereits 2019 an ihre Kapazitätsgrenzen stieß, war schnell klar, dass eine bauliche Erweiterung unumgänglich war. Es sei nicht so einfach gewesen, einen geeigneten Platz zu finden, so Rektorin Hildegard Ohlmann in ihrer Begrüßung. „Wir wollten weder ein weiteres Gebäude im Schulhof errichten noch unsere Ruhezone aufgeben.“ Gemeinsam mit Architekt Günther Benziger wurden dann der Platz westlich der Turnhalle für geeignet befunden.

Ein heller Erweiterungsbau schafft Platz in der Türkheimer Grundschule

Die zwei alten Garagen mussten ebenso weichen wie das Müllhäuschen und die Fahrradständer. Dafür wurde nun Platz geschaffen für einen hellen, lichtdurchfluteten Erweiterungsbau, in dem die Fachräume für Werken, Musik und die offene Ganztagsschule untergebracht sind. Der Musikraum kann gleichzeitig auch als Seminarraum genutzt werden. Mit der Auslagerung dieser Räume aus den Hauptgebäuden konnten dort nun die dringend erforderlichen Klassenräume eingerichtet werden, die ab dem kommenden Schuljahr zur Verfügung stehen werden. Insgesamt kostete der Bau 1,2 Millionen Euro, davon wurden 850.000 Euro durch die Regierung von Schwaben gefördert.

Der neue Werkraum gehört zu den Klassenzimmern, die im Anbau der Grundschule Türkheim entstanden sind. Foto: Karin Donath

Mit der Segnung der neuen Räume durch Diakon Gerhard Rummel und Pfarrer Claus Förster wurde das Gebäude offiziell seiner Bestimmung übergeben und das Schulfest konnte beginnen. „Was uns gut tut“ so das Motto des Festes, und es tat wirklich gut, in zwangloser Atmosphäre den Nachmittag zu genießen.

Elternbeirat und Förderverein hatten für ein internationalen Fingerfood- und Kuchenbuffet gesorgt, so konnte jede und jeder gut gestärkt den interessanten Rundgang durch die neuen Klassenzimmer beginnen.

