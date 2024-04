Türkheim

vor 19 Min.

Neuer Förderkreis am Türkheimer Gymnasium stellt die Weichen auf Zukunft

Gründung des „neuen“ Förderkreises am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim und eine 1000-Euro-Spende des Elternbeirats für das Schul-Projekt „Klimaschule“.

Plus Herausforderung Anbau, der Weg zur Klimaschule und ein Netzwerk Ehemaliger im neuen Förderkreis - das Türkheimer Gymnasium hat sich viel vorgenommen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Am Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasium werden die Weichen für die Zukunft gestellt, schulisch und außerschulisch. Dabei geht es um den „Alumni“- Gedanken: Wie können die ehemaligen Absolventen des Gymnasiums in einem Netzwerk ihre erworbenen beruflichen Kompetenzen den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen? Ein weiterer wichtiger Punkt: der lange Weg zur Klimaschutz-Schule. Außerdem: eine Bilanz des Fortschritts bei der Digitalisierung und eine erste Vorschau für die Planungen der notwendigen baulichen Vergrößerungen aufgrund steigender Schülerzahlen. Vier große Themen, für die sich Vertreter des Elternbeirats stark machen. Sie engagieren sich dafür zusätzlich in einem neu aufgelegten Förderkreis am Türkheimer Gymnasium.

Die Schirmherrschaft über den neuen Förderkreis hat Türkheims Bürgermeister Christian Kähler übernommen. Peter Senner, Vorsitzender im ehemaligen Förderverein seit 1997, dankte allen Aktiven für die bisher geleistete Arbeit. Frank Scholz vom Elternbeirat stellte die neue Satzung des Förderkreises vor. Und es gab eine Spende des Förderkreises über 1000 Euro als finanzielle Unterstützung für die verschiedenen Aktivitäten in der Schule.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen