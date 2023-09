Türkheim

06:00 Uhr

Neues Konzept soll dem Herbstmarkt in Türkheim neues Leben einhauchen

Die Märkte in Türkheim sind beliebt - aber nur am Sonntag (unser Foto). An den Montagen herrschte oft gähnende Leere. Jetzt soll mit einem neuen Konzept dafür gesorgt werden, dass der Markt-Montag nicht ganz gestrichen wird.

Rolle rückwärts beim Türkheimer Herbstmarkt: Wie es gelingen soll, dass der Markt-Montag nicht ganz gestrichen werden muss.

"Ein Trauerspiel" nannte FW-Gemeinderat Marcus Jakwerth den zuletzt immer spärlicheren Besuch an den Montagen des zweitägigen Herbst- und Frühlingsmarkts. Während der Sonntag nach wie vor ein Publikumsmagnet ist und viele Türkheimer, aber auch viele Gäste aus der Nachbarschaft anlockt, herrschte am Montag manchmal gähnende Leere und die Lücken in der Budenstadt werden immer größer. Wie kann verhindert werden, dass der Markt-Montag ganz gestrichen werden muss? Mehrere Türkheimer Gemeinderätinnen und -räte kämpften energisch um den Erhalt des Markt-Montags, zumindest teilweise. Die Türkheimer Rathausverwaltung ist jetzt den Ideen aus dem Gemeinderat gefolgt.

An den Markt-Montagen herrschte in Türkheim oft gähnende Leere

In der Juli-Sitzung befasste sich der Türkheimer Gemeinderat daher mit der Situation und suchte nach einer Lösung. Die schien zunächst so auszusehen: An den Montagen sollte eigentlich gar kein Markt mehr stattfinden. Ordnungsamtsleiterin Daniela Groß machte deutlich, dass es „immer schwieriger wird, eine schöne Warenvielfalt auf den Märkten zu bekommen.“ Teilweise gebe es „große Probleme“, den Markt überhaupt mit Händlern zu bestücken. Groß: „An den Montagen ist der Markt oft voll Lücken und wirkt nicht mehr sehr attraktiv.“

