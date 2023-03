Neues VHS-Programm für die Osterferien in Türkheim

Auch rund um Ostern ist das Angebot der VHS Türkheim für junge Leute wieder sehr abwechslungsreich.

An Schulabgänger ab 16 Jahren wendet sich der Kurs „Change-Chance-Management mit Pferd“ am Dienstag, 4. April. Christiane Schiffmann vom Hof des Königs in Pforzen lädt zu einer Entdeckungsreise mit Pferd ein. Für alle, die noch keinen Plan haben, wohin ihre Lebensreise gehen soll. Das ist nur eines von vielen Angeboten der Türkheimer Volkshochschule in den Osterferien.

Für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren wird ein Mal-Workshop „Kreatives Malen“ über drei Vormittage angeboten. Die Kunsterzieherin Heidrun Schweiger möchte das schöpferische Potenzial der Kinder wecken und Wissen vertiefen.

Mit der Volkshochschule ins Deutsche Museum

Am Mittwoch, 12. April, steht ein Tagesausflug nach München ins Deutsche Museum im Programm.

Es gibt noch viele weitere Kurse draußen und drinnen. Jungs und Mädels können ihre Schachkenntnisse vertiefen und es kann gebastelt werden, nicht nur für Ostern, sondern auch ein Insektenhotel ist dabei. Ein Osterminiguglhupf wird gebacken oder leckere Hamburger dürfen zusammengestellt werden.

Außerdem können die Kinder allerhand Kunsthandwerkliches basteln wie zum Beispiel eine bunte „Naschkatze“ aus Ton.

Das Angebot der VHS Türkheim ist im Internet abrufbar unter www.vhs-tuerkheim.de. Infos und Anmeldungen auch über Telefon 08245/967188 zu den Bürozeiten.