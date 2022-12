Jetzt ist er dran: Mindelheimer Zeitung überrascht Stammzellenspender

Weil Eugen Peil immer wieder seinen „Zwilling“ Amy überrascht hat, war er an der Reihe und bekam von der MZ Besuch. Doch der verlief anders, als er geplant hatte.

Ein bisschen nervös ist Eugen Peil schon, als er die beiden Redakteurinnen der Mindelheimer Zeitung in seinem Versicherungsbüro in Neugablonz empfängt. Dabei weiß er noch nicht mal, dass er gleich von ihnen überrascht wird – und das, obwohl der 33-Jährige Überraschungen für sich selbst eigentlich gar nicht mag, sondern lieber anderen Menschen eine unverhoffte Freude bereitet.

So wie seinem „Zwilling“ Amy Riesler: Ihr hat er vor drei Jahren sein Knochenmark gespendet. Danach hatten sie erst nur anonym über Briefe Kontakt. An ihrem elften Geburtstag stand er plötzlich vor ihrer Tür und Amy begriff auch ohne große Worte schnell, wer dieser fremde Mann war, und umarmte ihn lang und innig. Den Zwilling-Pulli, den er ihr geschenkt hat, trägt sie so gern, dass ihre Eltern manchmal fast darum kämpfen müssen, ihn auch mal wieder in die Waschmaschine stecken zu können.

Sein Stammzellen-Zwilling Amy wollte zur Eiskönigin

Die Elfjährige verriet Eugen Peil auch ihren großen Traum: Einmal das Musical „Die Eiskönigin“ in Hamburg zu sehen. Der Bezirksleiter der DEVK ließ sich daraufhin nicht lumpen und organisierte kurzerhand eine Spendenaktion innerhalb seiner Versicherung. Am Ende war so viel Geld beisammen, dass man Amy und ihrer Familie sogar noch eine Hotelübernachtung in Hamburg bezahlen konnte. Als das Mädchen davon erfuhr, dass es noch am selben Tag „Elsa“ live sehen würde, brachte es kaum ein Wort heraus, während ihm Tränen in den Augen standen.

Weil Eugen Peil so viel für Amy getan und sie immer wieder überrascht hatte, wollte Amys Vater Heiko Riesler das nicht auf sich sitzen lassen. Jetzt ist es an der Zeit, Eugen zu überraschen, fand er und wandte sich an die Mindelheimer Zeitung, die 2019 bereits darüber geschrieben hatte; aus Sicht von Eugen Peil, der damals nur wusste, dass ein Kind seine Spende erhalten hatte.

Überraschung für den Stammzellenspender des SVS Türkheim

Die MZ vereinbarte also einen Termin mit Eugen Peil, um grundsätzlich über Stammzellenspende zu sprechen. Dass der Artikel über Amy und ihn da schon fertig war, wusste der 33-Jährige nicht. Umso erstaunter war er, als er nach einer kurzen Begrüßung eine Zeitungsseite mit seinem Foto überreicht bekam. Einen kurzen Moment lang fehlten ihm die Worte und auch später musste er immer mal wieder ungläubig den Kopf schütteln: „Die Rieslers ... das ist ihnen wirklich gut gelungen.“

Eugen Peil möchte kein Held sein, für ihn war seine Stammzellenspende selbstverständlich Und „das Beste, was mir passiert ist“. Gespendet wird über eine Blutentnahme oder, wie bei ihm, mit einer Entnahme aus dem Beckenkamm. Danach fühlte er sich ein paar Tage, wie wenn er aufs Steißbein gefallen wäre. „Aber das ist ein kleines Opfer im Vergleich zu dem, was die Empfänger durchmachen.“

Dass er vier Monate später seine heutige Verlobte kennengelernt hat, die als OP-Schwester arbeitet, ist für ihn wie ein kleines Zeichen. „Bitte registrieren!“, ist deshalb sein großer Wunsch an alle MZ-Leserinnen und -Leser. „Wenn sich noch ein paar Leute registrieren, gibt’s vielleicht noch eine zweite Amy.“

Über die Homepage der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DMKS) kann man sich in nur wenigen Schritten registrieren: www.dkms.de