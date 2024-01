Noch freut sich Türkheim über Rekordeinnahme. Aber dann ...

Ab 2026 gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter auch in Türkheim. Das macht dem Gemeindekämmerer heute schon Kopfschmerzen.

Die Kämmerer in Türkheim hatten bis auf Ausnahmen in den vergangenen Jahren eigentlich schöne Zeiten. Die Steuereinnahmen und hier besonders die Gewerbesteuer sprudelten trotz Corona. Doch nun ist es mit der Ruhe an der Steuerfront vorbei. Die Steuern fließen nicht mehr so wie früher. Und ein Gespenst geht um: der Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026. Eines ist bisher klar, diese neue soziale Leistung wird es nicht zum Nulltarif geben, sondern Investitionen, deren Höhe bisher niemand so richtig weiß, nach sich ziehen. Wir fragten bei Claus-Dieter Hiemer, Kämmerer der Gemeinde Türkheim nach, was diese Gesetzesänderung für ihn und Türkheim bedeuten wird.

Dann kommt die "große Unbekannte" für Türkheim und die Kommunen

„Uns geht es gut“, sagte Hiemer in den vergangenen Jahren bei den Sitzungen. Nun schränkt er schon ein: „Uns geht es noch gut“, so seine Warnung. Im Jahre 2023 hat Türkheim erstmals 6,5 Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen. Ein Rekord. Danach werden sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei fünf Millionen einpendeln. Das wäre zu verkraften. Auf der anderen Seite steigen auch die übrigen Ausgaben, wie beim Personal, kräftig an. Und dann kommt noch die große Unbekannte, die Kosten für die Ganztagesbetreuung ab 2026.

Ab 2026 wird neben dem Rechtsanspruch, der derzeit bereits für einen Krippen- und Kitaplatz besteht, auch für das Grundschulalter ein gesetzlicher Anspruch auf Ganztagesbetreuung in Kraft treten. Das Ganztagsförderungsgesetz sieht für Grundschulkinder nach den regulären Schulzeiten in der Grundschule einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung vor, wenn ihre Eltern diesen wünschen.

Knapp drei Millionen Kinder besuchen in Deutschland gegenwärtig die Grundschule. Bisher bestehen je nach Bundesland große regionale Disparitäten und unterschiedliche Organisationsformen in der Ausgestaltung der Ganztagesbetreuung, bei der verschiedene Leistungserbringer involviert sind. Die Kinder- und Jugendhilfe ist dabei bisher nur ein "Player" neben anderen, wird aber in Zukunft eine zentrale Rolle durch die Verankerung des Rechtsanspruchs im SGB VIII in der Gestaltung des Ganztags für Kinder im Grundschulalter spielen.

Wie die Ganztagesbetreuung finanziert werden kann, weiß heute noch keiner

Und was heißt dies für Türkheim? Derzeit besuchen 336 Kinder die Grundschule Türkheim, davon 69 in Rammingen. Im Jahr 2026 werden es sicher ein paar mehr sein. Hiemer geht davon aus, dass wohl zwei Drittel der Eltern die neue Leistung in Anspruch nehmen werden. Die Kinder müssen dann an den Nachmittagen betreut werden. Wie und von wem, das sei noch ungeklärt. Derzeit würden die Kinder bei den Betreuungsangeboten am Nachmittag in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring betreut. Dies sei finanziell machbar. Wenn aber nun Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung gefordert werde, dann würde dies höhere Ausgaben bedeuten.

Und noch eines sei ungeklärt. Kann man diese Betreuung in den Klassenräumen durchführen, oder muss man eigene Fachräume schaffen? Sollte dies der Fall sein, so stünden dem Markt teure An- oder Umbauten an den Schulen ins Haus. Und da werde man von Millionen sprechen. Wichtig wäre deshalb, so Hiemer, wenn die Gemeinden schon bald die Rahmenbedingungen erhalten würden. Damit er planen kann.

Und noch ein Ungemach steht den Türkheimern ins Haus. Das Gymnasium platzt schon bald aus allen Nähten, auch dort müssen neue Klassenräume geschaffen werden. Die ruhigen Jahre für den Türkheimer Kämmerer Claus-Dieter Hiemer scheinen jedenfalls vorbei zu sein.