Türkheim

vor 52 Min.

Noch schneller essen und noch schneller parken in Türkheim

Der Türkheimer Bauausschuss genehmigte McDonalds eine zweite Drive-in-Spur und zeigte sich mit dem Begrünungsvorschlag des Unternehmens einverstanden. Sorgen macht der viele Müll, der rund um das Schnellrestaurant am Straßenrand zu finden ist.

Plus Der Bauausschuss des Türkheimer Gemeinderates beschäftigt sich mit einer zweiten Drive-in-Spur bei McDonalds, Parkplätzen für Rathaus-Mitarbeiter und sprungstarken Hunden.

Von Wilhelm Unfried

Parken wird auch in Türkheim nicht einfacher. In der jüngsten Sitzung hat der Bauausschuss dem Marktrat empfohlen, rund um das Rathaus, dazu gehören auch die Parkplätze westlich der Bücherei, ein Parkplatzmanagement einzurichten. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass im Rathaus-Innenhof die Parkzeit werktags auf drei Stunden beschränkt wird. Den Mitarbeitern wird im Gegenzug ein Mitarbeiterparkausweis zur Verfügung gestellt, damit sie während der Arbeitszeit dort parken können.

Rund um das Türkheimer Rathaus müssen 18 Stellplätze für Beschäftigte ausgewiesen werden

Das letzte Wort wird der Marktrat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag sprechen. Eines ist klar, seit Jahren wurden im Rathaus und Schloss neue Arbeitsplätze (Umbau kleines Schloss zur Gastronomie, Steuerkanzlei, Ausstellungsräume) geschaffen, die sich auf die Zahl der benötigten Parkplätze niederschlagen. So rechnete Lothar Rogg von der Bauverwaltung aus, dass nach dem aktuellen Stand für die Rathausmitarbeiter 18 Stellplätze nachgewiesen werden müssten.

