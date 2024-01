Türkheim

vor 33 Min.

Notunterkunft für Geflüchtete: Türkheims Pfarrer verteidigt sein Pfarrheim

Plus Türkheim muss bis Ende März Lösungen zur Unterbringung anbieten. Was Pfarrer Skalitzky von der Idee hält, das Pfarrheim zu nutzen. Jetzt soll ein "Runder Tisch" helfen.

Von Alf Geiger

Das Pfarrheim in Türkheim als Notunterkunft für Flüchtlinge? Türkheims Pfarrer Martin Skalitzky ärgerte sich mächtig, als er in unserer Zeitung davon las, dass dies ernsthaft im Türkheimer Gemeinderat diskutiert worden war. Ebenso händeringend wie erfolglos hatte der Türkheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nach Standorten gesucht, wo Flüchtlinge untergebracht werden könnten.

Türkheims Dritte Bürgermeisterin führte Gespräche mit Ortspfarrer Martin Skalitzky

Marcus Jakwerth ( Freie Wähler) hatte dazu eine Idee: Das aus seiner Sicht weitgehend ungenutzte Pfarrheim könnte doch von der Kirche zur Verfügung gestellt werden. Immerhin, so Jakwerth, sei dort ja immer wieder „die Rede von Nächstenliebe und Barmherzigkeit“. Das könne es doch ein positives Signal sein, wenn die Kirche hier Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stelle.

