Türkheim

vor 22 Min.

NS-Kriegsverbrechen: Ein Sadist und Mörder aus Türkheim

In dem neuen Buch über NS-Täter und NS-Helfer geht es auch um einen Mann aus Türkheim.

Plus Die Nazis konnten auf willige Helfershelfer setzen. Einer von ihnen war SS-Mann Hermann Dolp aus Türkheim.

Von Johann Stoll

Vor 80 Jahren haben 15 Männer in einem Hotel bei Berlin das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte beschlossen. Auf der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942 wurde das Schicksal von elf Millionen Juden in Europa besiegelt. Bei Kriegsende waren es rund sechs Millionen ermordete jüdische Kinder, Frauen und Männer. Dies war nur möglich, weil das Regime auf eine ganze Reihe von Helfern und Tätern setzen konnte. Einer von ihren war der aus Türkheim stammende Kriegsverbrecher Hermann Dolp.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen