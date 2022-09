„Nur ein Gerücht“ um Grundstücksrückgaben in Irsingen

Plus Die hohen Energiekosten machen auch Türkheim zu schaffen. Im Marktrat tritt der Kämmerer Behauptungen entgegen.

Die gestiegenen Energiekosten beschäftig auch den Türkheimer Marktrat. Bis Januar 2023 hat Türkheim noch einen Liefervertrag. Derzeit schreibe man neu aus. „Die Kosten sind momentan nicht kalkulierbar“, so Hiemer.