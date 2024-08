Sein Auto musste ein 54-jähriger Fahrer stehen lassen, der am Montagvormittag in Türkheim von einer Polizeistreife kontrolliert worden war. Dabei stellte sich heraus, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt unterbanden die Beamten. Zudem ordneten sie eine Blutentnahme an (mz)

