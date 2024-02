Parkplatzsuche endet mit Blechschaden

Zwei Autofahrer wollten auf denselben Parkplatz einfahren. Weil einer beim Rückwärtsfahren nicht aufpasste, kam es zum Zusammenstoß.

Unverletzt konnten zwei Autofahrer und sämtliche Fahrzeuginsassen am Sonntagvormittag aussteigen, nachdem zwei Pkw ineinander gekracht waren. Laut Polizei war ein 29-jähriger Mann in der Jakob-Sigle-Straße in Türkheim unterwegs. Er wollte die Maximilian-Philipp-Straße überqueren, um auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes einzufahren. Zeitgleich stand ein 72-Jähriger mit seinem Pkw unmittelbar neben der Einfahrt zum Markt. Der Mann beabsichtigte ebenfalls, auf den Parkplatz einzufahren und setzte mit seinem Pkw zurück. Beim Rückwärtsfahren übersah er das hinter ihm kreuzende Auto. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. (mz)