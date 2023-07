Parkrempler: Verursacher macht sich aus dem Staub

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich ein Autofahrer aus dem Staub gemacht., der auf einem Supermarkt-Parkplatz in Türkheim ein Auto angefahren hat.

Laut Polizei wurde am Freitagmittag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr der schwarze Pkw eines 47-Jährigen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Merowingerstraße angefahren und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Am geparkten Fahrzeug entstanden Sachschäden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)