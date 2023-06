Pedelec-Fahrerin war sturzbetrunken und aggressiv – und fehlte vor Gericht

Plus Angeklagte erschien unentschuldigt nicht zum Verhandlungstermin und wird nun beim nächsten Mal von der Polizei vorgeführt.

Mit über zwei Promille stürzte im vergangenen August eine Pedelec-Fahrerin in Türkheim. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie sich gegen eine Blutentnahme und weitere Untersuchungen heftig wehrte. Zuletzt beleidigte sie auch noch die Polizeibeamten. Nun sollte sie sich vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten, doch die Angeklagte erschien zu dem Termin nicht.

Da saßen im Sitzungssaal 132 des Amtsgerichtes Memmingen Richter Nicolai Braun, eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft, die Verteidigerin der Angeklagten sowie ein Urkundsbeamter. Daneben waren noch verschiedene Zeugen geladen. Es fehlte nur noch die Person, um die es ging. Nach einer Frist von 20 Minuten beendete Richter Braun die Verhandlung. Die Staatsanwältin stellte den Antrag, dass die Angeklagte beim nächsten Termin mit der Polizei vorgeführt wird. Dem Antrag wurde stattgegeben.