Türkheim

12:00 Uhr

Pflegekräfte aus Türkheim waschen bayerischem Pflege-Kümmerer den Kopf

Plus Peter Bauer, der Pflegebeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, stellte sich leitenden Mitarbeiterinnen des Türkheimer Seniorenheimes St. Martin - und bekam einiges zu hören.

Von Alf Geiger

Mehr als eine halbe Stunde ließen die beiden Politiker ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner im Türkheimer Seniorenheim St. Martin warten. Zu viel sei beim vorhergehenden, nicht öffentlichen Termin in der Mindelheimer Klinik zu besprechen gewesen, so die Erklärung des Pflegebeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Professor Dr. Peter Bauer ( Freie Wähler), dessen Parteifreund Bernhard Pohl dieses Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Pflege arrangiert hatte. Und auch die beiden leitenden Mitarbeiterinnen des Türkheimer Kreis-Seniorenheimes St. Martin – Heimleiterin Patrizia Bader und Pflegedienstleiterin Stefanie Santa – hatten wie ihre Kollegen im Mindelheimer Krankenhaus eine ganze Menge zu berichten von den wachsenden Sorgen, drängenden Nöten und so oft enttäuschten Hoffnungen des Pflegepersonals mitten in der Corona-Krise. Auch Ara Gharakhanian, Leiter der Kreis-Seniorenwohnheime für das Unterallgäu, nahm an dem Gespräch teil.

