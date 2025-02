Platz 3 für U12-Team des Schachclubs Türkheim-Bad Wörishofen

Als einziger Schachclub aus dem Allgäu trat der SC Türkheim-Bad Wörishofen mit einer Mannschaft in der U12-Schwabenliga an, in der seit November die Schwäbische U12-Mannschaftsmeisterschaft ausgespielt wurde. Mit Miriam Schilling und Isabella Mi an den Spitzenbrettern sowie den jüngeren Spielern Lion Knoll, Felix Richter, Jan Jenewein und Erik Roiser im Wechsel an den Brettern 3 und 4 gelang dem Team in den beiden Schlussrunden in Türkheim der Sprung auf Platz 3 der Tabelle.

