Türkheim

vor 17 Min.

Platz für einen Funkmast auf Türkheimer Gemeindegrund?

Rund 1650 Quadratmeter ist das Grundstück (rechts unten, rot) an der Verbindungsstraße nach Tussenhausen groß, das der Gemeinde Türkheim als Standort für einen Funkmast verkaufen oder vermieten könnte.

Plus Der Türkheimer Gemeinderat hätte ein bewaldetes Fleckchen an der Tussenhauser Straße verkaufen oder verpachten können. So haben die Markträtinnen und Markträte entschieden.

Von Alf Geiger

Wer auf der Staatsstraße St 2025 zwischen Türkheim und Tussenhausen unterwegs ist und etwa auf Höhe des Aussiedlerhofes Schönbrunn telefonieren will, der schaut in die Röhre: Funkloch, kein Empfang. Das will ein Telefonanbieter und Netzbetreiber ändern – und hat nach einer Fläche gesucht, auf der ein Funkmast mit rund 50 Metern Höhe errichtet werden könnte. Damit könnte das für manche Telefon- und Handynutzer ärgerliche Funkloch ein für alle Mal gestopft werden. Und prompt entdeckten die Mobilfunkbetreiber ein etwa 1650 Quadratmeter großes Grundstück, das im Besitz der Gemeinde Türkheim ist und das sich für den Bau einer Funkanlage bestens eignen würde. Rund 150 Quadratmeter der Gesamtfläche würden für den Funkmast benötigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

