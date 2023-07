Türkheim

Plötzlich sprachlos: Wenn nach einem Schlaganfall die Worte fehlen

Plus Nicht mehr richtig sprechen zu können, macht den Alltag für Betroffene und ihre Angehörigen zur Herausforderung. Ein Besuch in der Selbsthilfegruppe in Türkheim.

Wer Jürgen Müller (Name von der Redaktion geändert) und seine Geschichte nicht kennt, beginnt sich im Gespräch bald zu wundern. Denn das, was er sagt, ergibt zum Teil einfach keinen Sinn. Dabei ist der 70-Jährige geistig fit und auch keineswegs betrunken. Er hatte lediglich eine Gehirnblutung, die sein Leben und das seiner Angehörigen von einem Tag auf den anderen völlig auf den Kopf gestellt hat.

Fünf Jahre ist das inzwischen her. Seither hat Jürgen Müller große Fortschritte gemacht. Am Anfang, erinnert sich seine Therapeutin Sabine Wieland, konnte er sich überhaupt nicht verständlich äußern. "Das klang wie Polnisch rückwärts", erzählt sie. Die Blutung hatte das Sprachzentrum in seinem Gehirn schwer geschädigt und zu einer sogenannten Aphasie geführt: einer Sprachstörung, die nicht nur das Sprechen beeinträchtigt, sondern auch das Verstehen, Lesen und Schreiben.

