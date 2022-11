„Poldl“ Schuhwerk hat Türkheim geprägt

Der Türkheimer Ehrenbürger Luitpold Schuhwerk wäre am heutigen Freitag 100 Jahre alt geworden.

Er war Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Türkheim und hat dort Spuren hinterlassen: Luitpold „Poldl“ Schuhwerk wurde heute vor 100 Jahren am 11. November 1922 in Türkheim geboren. Nach ihm wurde die Poldl-Schuhwerk-Straße benannt. Am 18. Januar 2005 starb Luitpold Schuhwerk, der auf dem Friedhof in Türkheim beigesetzt wurde. In den Türkheimer Heimatblättern findet sich eine Biografie.

Als zweites Kind von Maria Schuhwerk, geborene Zacher, und dem Malermeisters Alois Schuhwerk, begann er nach der Türkheimer Volksschule 1936 eine Lehre im väterlichen Malerbetrieb.

Nach dem einjährigen Reichsarbeitsdienst folgte der Militärdienst. In Frankreich wurde er bei der Landung der Alliierten in der Normandie gefangen genommen und kam über England in amerikanische Kriegsgefangenschaft.

1947 wurde er dort als Arbeiter in einer Baumwoll-Plantage entlassen und kehrte nach Deutschland zurück. Nach seiner Heimkehr bereitete er sich in seinem Beruf auf die Meisterprüfung vor.

1950 übernahm er, zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters, das elterliche Malergeschäft und heiratete die Türkheimerin Maria Müller. Aus dieser Ehe gingen vier Söhne hervor, Guido, Raymund, Philipp und Christoph.

Seine Neigungen galten der Natur sowie schönen alten Dingen in und aus seiner Heimat. Dies veranlasste ihn wahrscheinlich auch dazu, während der 1950er Jahre zusammen mit Hans Ruf die sogenannte Heimatstube im Keller der neu erbauten Knabenschule in der Oberjägerstraße einzurichten. 1967 fand die bestehende Sammlung ihren endgültigen Platz im ehemaligen Herzogssitz von Maximilian Phillip. Nach dem Kauf des Schlosses durch die Marktgemeinde Türkheim wurde das Museum erweitert und von Poldl Schuhwerk neu organisiert. Sein ganzes Leben verbrachte er viel Zeit damit, alles zusammen zu tragen, zu ordnen und zu beschreiben, was mit der Geschichte, Traditionen und dem „alten“ Türkheim zu tun hatte.

Er war ein sorgfältiger Beobachter des Jahresbrauchtums, der Natur und des alltäglichen Lebens seiner Heimatumgebung. Damit vorzugsweise, gelegentlich auch mit Mitmenschen und eigenen Liebhabereien, beschäftigen sich seine Verse. Nicht selten klingen seine Gedichte mit einer Schlusswendung aus, die zum Nachsinnen oder zum Schmunzeln anregt.

Doch nicht nur mit Worten sondern auch mit Pinsel und Palette zeichnete er oftmals die Konturen seines Heimatraumes in einer ganz besonders liebenswerten Art und Weise nach. Vor allem setzte er sich, als gläubiger Mensch, für den Erhalt der Natur ein.

Auf Grund seiner unermüdlichen Bemühungen und seines vielseitigen Einsatzes für die Gemeinde, wurde er am 9. Dezember 1999 zum Ehrenbürger seines Geburtsortes ernannt. Wie er selbst darüber dachte, macht der Vierzeiler „Erkenntnis“ anschaulich:

„Bloß de eig´na Nama preisa,

sell mit em Finger auf si´ z´weisa,

ischt grad so falsch

wia´s Ducka, ´s Kreisa

und si´ sell in´s Fiedla beißa!“