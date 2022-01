Türkheim

15.01.2022

Polizei begleitet nicht angemeldeten "Spaziergang" durch Türkheim

Rund 20 Personen trafen sich laut Polizei am Freitagabend in der Nähe des Rathauses in Türkheim und liefen dann durch den Ort.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spazierten laut Polizei entlang der Maximilian-Philipp-Straße, bis sie wieder beim Rathaus ankamen und sich die Versammlung wieder auflöste. Die Versammlung war nicht angemeldet worden. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Versammlungsleitung. Der Aufzug wurde durch die Bad Wörishofer Polizei begleitet. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen, teilt die Polizei mit.

Themen folgen