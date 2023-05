Polizei ermittelt wegen Nötigung auf der A96 bei Türkheim

Nach einem Zwischenfall auf der A96 bei Türkheim sucht die Polizei Bad Wörishofen nach dem Fahrer eines Kleintransporter-Gespanns.

Gefährliche Situation auf der A96 bei Türkheim: Ein 54-jähriger Autofahrer machte dort am Sonntagnachmittag Bekanntschaft mit einem Kleintransporter-Gespann. Nach Angaben der Polizei wollte der 54-Jährige in Fahrtrichtung München gerade andere Autos überholen, als der Sprinter samt Anhänger so dicht auffuhr, dass der Mann das Kennzeichen im Rückspiegel nicht mehr sehen konnte. Danach habe das Gespann mit geschätzten über 120 km/h überholt, teilt die Polizei mit.

Der 54-Jährige habe sich das Kennzeichen des Anhängers gemerkt. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer. Es geht um den Vorwurf der Nötigung im Straßenverkehr. (mz)

Lesen Sie dazu auch