Polizei erwischt Prostituierte und Freier in Türkheim

Eine Frau bietet in Türkheim verbotenerweise sexuelle Dienstleistungen an. Das hat Konsequenzen.

Die Polizei hat in Türkheim illegale Prostitution unterbunden. Am Samstagabend ging ein entsprechender Hinweis bei der Polizei in Bad Wörishofen ein. Vor Ort traf die Streife eine 46-jährige Prostituierte und einen Freier an. Die Frau wurde wieder entlassen, nachdem sie eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Euro-Bereich hinterlegt hatte.

Generell verboten ist Sexarbeit in Bayern nicht, zulässig ist die Ausübung der Prostitution – also das Anbieten von sexuellen Dienstleistungen gegen Geld– grundsätzlich aber erst in Ortschaften ab einer Einwohnerzahl von 30.000 Menschen. Davon ist Türkheim weit entfernt. Bei einer Einwohnerzahl zwischen 30.000 und 50.000 Menschen kann Prostitution ebenfalls durch Rechtsverordnung untersagt werden. Von dieser Möglichkeit machen die meisten Gemeinden in Bayern auch Gebrauch. (mz)

