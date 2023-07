Polizei nimmt Frau fest: Sie wehrt sich und verletzt einen Beamten

Eine per Haftbefehl gesuchte Frau sollte in Türkheim festgenommen werden. Weil sie den Staat ablehnt, leistete sie Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen verhafteten am Dienstagnachmittag eine per Haftbefehl gesuchte Frau an ihrer Arbeitsstelle in Türkheim. Sie war laut Polizei vom Amtsgericht Kempten zu einer Geldstrafe oder einer Ersatzfreiheitstrafe von 50 Tagen verurteilt worden. Da sie der Zahlung nicht nachkam und sich dem Strafantritt trotz ergangener Ladung nicht stellte, erging der Haftbefehl gegen die Frau. Die Polizisten eröffneten der Gesuchten den Haftbefehl und nahmen sie fest.

Die Frau in Türkheim leistete so heftigen Widerstand, dass sie fixiert werden musste

Die Frau leistete bei ihrer Verhaftung erheblichen Widerstand, weshalb die Beamten sie fixierten. Bei dem von der Frau geleisteten Widerstand wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die Frau brachten die Beamten später in eine Justizvollzugsanstalt. Während des kompletten Einsatzes ließ die Frau durchblicken, dass sie den Staat und sein Rechts- und Wertesystem ablehnt. Aufgrund der Widerstandshandlung ermitteln die Beamten gegen die Inhaftierte nun erneut. (mz)