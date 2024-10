Polizei zieht Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Gleich wegen mehrerer Verstöße muss sich ein Lkw-Fahrer verantworten, der am Montag einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei überprüften die Beamten unter anderem die Ladungssicherung und den Zustand des Fahrzeugs, sowie das digitale Kontrollgerät. Bei der Kontrolle stellten sie verschiedene Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten und fünf Geschwindigkeitsverstöße innerhalb der letzten zwei Stunden fest. Außerdem befand sich im Führerhaus ein Gaskocher. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld im niedrigen vierstelligen Bereich für die Verstöße im Bereich des Fahrpersonalrechts, die Geschwindigkeitsüberschreitungen und den mitgeführten Gaskocher rechnen. Zudem liegt es in der Verantwortung der Disponenten, die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer zu ermöglichen. Auch in diesem Fall haben die Polizeibeamten ein Bußgeldverfahren im niedrigen dreistelligen Bereich eingeleitet. (mz)

Verkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsverstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis