Prostituierte in Türkheim prellt ihren Kunden

Die Frau warf ihren Kunden zu früh aus dem Zimmer. Obwohl sich beide später doch noch einig wurden, gab es eine Anzeige

Ein Mann hat sich in der Nacht auf Donnerstag bei der Polizei gemeldet und angezeigt, dass er eine Prostituierte für 60 Minuten bezahlt hatte, aber bereits nach 30 Minuten aus dem Zimmer geworfen wurde. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatten sich die beiden Parteien zwar schon wieder geeinigt, weil jedoch Prostitution in Türkheim verboten ist, muss die Frau nun trotzdem mit einer Anzeige rechnen, so die Polizei. (mz)