Protest gegen kleine Häuschen in Türkheim wird größer

Eine „Bürgerinitiative“ macht Stimmung gegen die geplante Tiny-House-Siedlung in den Wertachauen in Türkheim. Bis zur Gemeinderatssitzung sollen Argumente für und wider gesammelt werden.

Mit einem Aufruf zu einer nicht angemeldeten Demo in Türkheim hatte sich eine bisher unbekannte Bürgerinitiative „Erhaltung der Wertachidylle“ Gehör verschafft. In dem Aufruf über die sozialen Medien wurde es bildstark: Tiny Houses regneten aus dicken unheilschwangeren Wolken auf das für das Projekt geplante Grundstück im Osten der Wertachgemeinde nieder, und in dieser „Wetter (in) Türkheim“- Collage hieß es: „…es soll Tiny-Häuser über Türkheim hageln!?“

Aufgeheizte Stimmung bei den Gegnern der Tiny-Häuser in Türkheim

Das Seltsame an diesem Aufruf: nirgendwo waren ein Kontakt oder eine verantwortliche Person dafür mit Namen genannt. So blieb nur die Vermutung, dass da unzufriedene Anwohner ihrer Stimme Gehör verleihen wollten. So war es dann auch. Bei strömendem Regen unter bunten Schirmen hatten sich 30 besorgte Bürger versammelt.

Wie aufgeheizt die Befindlichkeiten waren, zeigten die oft wenig respektvollen Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wobei immer wieder betont wurde, dass man ja gar nicht prinzipiell gegen die Tiny-Häuser sei, aber eben nicht an dieser Stelle.

Das vorgesehene Grundstück – eine Wiese östlich des Langweidbachs ist in Gemeindebesitz. Es habe damals dem Hochwasserschutz dienen sollen.

Östlich des Bachs – von dort sind es vielleicht 150 Meter bis zur Wertach – sei damals keine weitere Wohnbebauung vorgesehen gewesen. Ebenso habe die Idee einer künftigen Renaturierung des Langweidbachs eine Rolle gespielt. Und man habe auch eine mögliche Erweiterung der Salamander-Sportstätten im Auge gehabt. Es gäbe also durchaus Argumente für eine kritische Beschäftigung mit der geplanten Bebauung dort durch Tiny-Häuser, dem Projekt eines Türkheimer Unternehmers. Doch die im Facebook-Aufruf vorgebrachten Argumente gegen diese Bebauung lesen sich in großen Teilen wenig sachlich.

Es wird von Ängsten vor den Zuzüglern und ihren möglichen Haustieren geschrieben (Zitat: „Wie wird das Thema der möglichen vielen frei laufenden Hunde der Tinyhaus-Besitzer geregelt?“) Auch Gassigeher aus dem Wohngebiet östlich der Irsinger Straße werden genannt.

Es werden Bedenken geäußert wegen des Flächenverbrauchs für bis zu 45 Tiny-Häuser und die dazugehörigen Parkplätze. Es wird behauptet, dass der Übergang von einer solchen Siedlung zu einem Campingplatz fließend sei.

Türkheimer Gemeinderäte von Tiny-Gegnern massiv angegangen

Schließlich wurde bei prasselndem Regen kontrovers über die angeblich exorbitanten Kosten für die Gemeinde bei einem Rückbau der Tiny-Häuser nach den geplanten 30 Pachtjahren spekuliert.

Mäßigende Stimmen in den Reihen der Teilnehmenden an dieser Vor-Ort-Besichtigung gingen fast durchgehend unter.

Gemeinderatsmitglied Markus Schöffel (SPD) wurde persönlich aggressiv angegriffen, als er die Vorgehensweise der Bürgerinitiative kritisierte.

Diese Fläche haben die Investoren für die Tiny-House-Siedlung in Türkheim ausgewählt. Dagegen läuft die „Bürgerinitiative Erhaltung der Wertachidylle“ Sturm. Eine endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat aber erst. Foto: Hand4Event

Argumente für die Notwendigkeit, Wohnraum zu schaffen, wie es derzeit schon in den Außenbereichen der Wertachgemeinde geschieht, fanden keinerlei Gehör.

Auch Tobias Specht (Grüne) sah die Beweggründe der Initiative kritisch. Sogar die Legitimation des Gemeinderats für die Genehmigung eines solchen Projekts wurde von mehreren Anwesenden infrage gestellt: Am 30. Juni soll der Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat gefasst werden.

Ein zunächst vereinbarter Termin mit Sprechern der Bürgerinitiative „Erhaltung der Wertachidylle“ und unserer Redaktion kam nicht zustande. Inzwischen haben sich drei Verantwortliche mit einer Pressemitteilung an unsere Redaktion gewendet und Stellung genommen. Aus Sicht der BI-Sprecher sei bei dem Termin eine „konstruktive Diskussion“ entstanden.

Wie berichtet soll auf dem angedachten Areal östlich des Langweidbaches in der Nähe der Walter Mühle auf circa 12.000 Quadratmetern etwa 20 bis 40 Tiny-Häuser ihren Platz finden.

Es sei nicht einfach gewesen, so Projektleiter Emil Mayer bei der Vorstellung seiner Pläne in der jüngsten Gemeinderatssitzung, eine geeignete Fläche zu finden. Zum einen müsse es sich um eine langjährig bewachsene Fläche handeln, da der Boden genug verdichtet sein müsse.

Zum anderen müssten Strom- und Wasseranschluss vorhanden sein. Die Größe der einzelnen Grünfläche für ein Tiny-House wird sich um die 150 Quadratmeter bewegen. Als Allgemeinfläche wie Gehwege, Parkbuchten und allgemeine Nutzflächen sind etwa 20 bis 30 Prozent der Gesamtfläche vorgesehen.

Der Pachtzeitraum für die einzelnen Flächen solle demnach etwa 25 bis 30 Jahre betragen.

Nach Ablauf der Nutzungsdauer gehe die Grünfläche im ursprünglichen Zustand wieder an den Eigentümer zurück.