Prozess um Untreue in Türkheim geht in die nächste Runde

Plus Ende Dezember wurde ein ehemaliger Mitarbeiter der Gemeinde Türkheim wegen Untreue verurteilt. Damit hatten viele die Affäre für beendet gehalten. Ein Irrtum.

Eigentlich sollte mit der Verhandlung vor dem Amtsgericht Memmingen gegen eine ehemalige Führungskraft der Türkheimer Verwaltung ein Schlussstrich unter die Affäre gezogen werden, die monatelang für Gesprächsstoff in Türkheim gesorgt hatte. Der ehemaligen Führungskraft des Türkheimer Rathauses wurde Untreue vorgeworfen. Zum Prozess Ende Dezember war es überhaupt erst gekommen, weil der Beschuldigte gegen einen Strafbefehl über 18.000 Euro oder 120 Tagessätze zu je 150 Euro wegen Untreue vom Juni Widerspruch eingelegt hatte. Das neue, mildere Urteil lautete dann auf eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 100 Euro. Ein Ende der juristischen Auseinandersetzung? Noch lange nicht! Das Verfahren wird die Justiz doch noch weiterbeschäftigen.

Nicht mehr vor dem Amtsgericht, sondern in der nächsthöheren Instanz vor dem Landgericht Memmingen wird weiterverhandelt werden. Denn beide vor Gericht vertretenen Parteien haben gegen das Urteil von Amtsrichter Nicolai Braun das Rechtsmittel der Berufung eingelegt. Dies bestätigte das Amtsgericht Memmingen auf Anfrage unserer Redaktion. Weil sowohl durch die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft das Rechtsmittel der Berufung eingelegt wurde, sei keine Rechtskraft eingetreten. Das Berufungsverfahren sieht laut der Sprecherin des Amtsgerichts Memmingen die erneute Durchführung einer Hauptverhandlung vor. Das Berufungsverfahren werde dann beim Landgericht Memmingen geführt. Eine mögliche Zeitplanung für das weitere Verfahren und damit ein neuer Termin seien derzeit noch nicht absehbar.